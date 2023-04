Vendredi 28 avril, à 19h30, au prieuré de la Sainte-Famille, 4 rue Pierre Thévenot, 21000 Dijon, Monsieur l’abbé François Knittel (FSSPX) présentera son livre :

“Au service de la vie – 20 leçons de bioéthique” – Editions du Cerf 2022.

Ouvrage didactique très abordable traitant des éléments théoriques (principes éthiques et moraux) et des applications pratiques telles que procréation assistée, greffe et don d’organes, fin de vie et euthanasie.

Présentation de l’éditeur :

Tant que la médecine était encore balbutiante, rares étaient les situations épineuses, plus rares encore les personnes impliquées. Le développement récent des connaissances et des techniques médicales a changé la donne. Aujourd’hui, tous sont confrontés tôt ou tard avec ces questions et amenés à se prononcer, non seulement les malades et les personnels de santé, mais aussi les chercheurs et les politiques. La procréation médicalement assistée est-elle le remède à la stérilité ? Quelle est la frontière entre l’arrêt des thérapies et l’euthanasie ? Qu’entend-on par mort cérébrale ? Dans quel cadre l’expérimentation médicale se justifie-t-elle ? L’objection de conscience est-elle parfois un devoir ? Ces questions se posent souvent dans l’urgence. Faute d’une réflexion préalable, difficile d’y répondre avec clarté et sérénité. Graduel dans sa démarche, précis dans ses définitions, concis dans ses développements, le présent ouvrage entend faire oeuvre de pédagogue. Éclairé par les lumières de la raison, le lecteur passe progressivement du général au particulier en se gardant des intuitions gratuites et des jugements à l’emporte-pièce. Les instruments d’analyse qu’il acquiert au fur et à mesure lui permettent d’aborder des points aussi délicats que la coopération au mal et l’argument du moindre mal. Ordonné prêtre en 1989 pour la Fraternité sacerdotale saint-Pie X, l’abbé François Knittel a publié des articles consacrés à la bioéthique ainsi qu’un ouvrage sur les préceptes affirmatifs et négatifs chez saint Thomas d’Aquin.