Pèlerinage de Chartres : le chapitre Saint-Gilles

L’Appel de Chartres (n°267, avril 2023) évoque la préparation du prochain Pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté vers Chartres. Ce numéro présente notamment le chapitre Saint Gilles, un chapitre dédié aux personnes porteuses de handicap mental, une très belle initiative.

Le chapitre Saint Gilles est un chapitre bien particulier, pouvez-vous nous expliquer quand et comment il a été créé ?

En effet, Le Chapitre Saint Gilles est dédié aux personnes handicapées mentales. L’objectif est de proposer une structure aux jeunes handicapées adapté avec un itinéraire, une logistique, et une spiritualité légèrement différente.

Les jeunes souhaitant marcher au sein du chapitre St Gilles sont accompagnés d’un membre de leur famille, leur « Berger » qui les accompagnera tout au long de la marche vers Chartres.

Tous les ans, ma petite sœur handicapée Athénaïs nous voyait partir mes frères et sœurs et moi sur les routes de Chartres. C’est de sa tristesse qu’est née l’idée du chapitre en 2016. Nous devions lancer un chapitre adapté à notre petite sœur pour qu’elle puisse se joindre à nous.

Pourquoi avoir choisi Saint Gilles comme protecteur ? Quelle est l’histoire de ce Saint ?

Nous avons choisi St Gilles car il est reconnu dans l’Église comme saint patron des handicapés mentaux.

Fils d’une noble famille athénienne de la fin du VIIIème siècle, St Gilles décide de quitter ses terres à la mort de ses parents, pour rejoindre la France, en ermite, à Arles puis près de Nîmes où il élit domicile dans une grotte. Accidentellement blessé à la jambe par la flèche d’un chasseur du roi, il reçoit de ce dernier en guise de réparation la construction d’un monastère dont il devient l’Abbé. Ce rayonnement sera de courte durée : menacé par les Sarrasins, St Gilles se réfugie à Orléans sous la protection de Charles Martel le temps des invasions, avant de retrouver enfin en 720 ses pénates et son monastère en ruine, auquel il consacre la fin de sa vie à sa reconstruction.

Saint-Gilles est aussi le patron des mendiants, des personnes souffrant d’un cancer, d’épilepsie et de maladie mentale, pauvres ou souffrant d’une malformation physique.

Combien de pèlerins marchent avec votre chapitre ? Concrètement comment cela s’organise-t-il ?

Le chapitre accueille aujourd’hui une dizaine de couples « berger-brebis » pour lequel l’âge minimum requis est de 14 ans, la doyenne en ayant 38 ! La route est allégée, une voiture balai dédiée au chapitre permet à chacun de pouvoir faire une pause quand il le souhaite.

Pour la partie spirituelle, nous prions bien entendu le Rosaire en chapitre. Les méditations sont adaptées et chaque pèlerin a l’occasion, comme tous pèlerin de Chartres, de se confesser et d’échanger avec un prêtre.