Luçon : une ordination sacerdotale chez les Montfortains

Un Montfortains d’origine burundaise a été ordonné prêtre à Luçon (Vendée) le premier avril dernier – et ce n’est pas un poisson.

Eric MANIRAKIZA est Montfortain a été ordonné prêtre le samedi 1er Avril en Vendée, dans l’Eglise Saint Louis-Marie Grignion de Montfort à Saint Laurent sur Sèvre. Mgr François Jacolin, évêque du diocèse de Luçon, a présidé la célébration.

Il se présente sur le site des Montfortains : “mes parents m’ont appelé MANIRAKIZA Éric ! Je suis né le 10 Janvier 1990 à Murehe-Gasura (Burundi). Fils de RIRAGENDANWA Thaddée et de NDUWIMANA Viola (Décédée le 25 Février 2005). Je suis le 2ème d’une fratrie de 2 garçons et 4 filles. J’ai été baptisé le 03 Septembre 1993, première communion le 24 Décembre 2004 et confirmé le 25 Juin 2005 à la Paroisse Munanira, Archidiocèse de Bujumbura au Burundi.