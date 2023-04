Six séminaristes et un diacre à la Rochelle

Les six séminaristes du diocèse de la Rochelle et le diacre en vue du sacerdoce se sont retrouvés pendant la Semaine Sainte.

“Pendant la Semaine sainte, les 6 séminaristes du diocèse, ainsi que Jean-Jérôme, diacre en vue du sacerdoce, se sont réunis pour deux jours fraternels.

Ils fréquentent habituellement différents séminaires – à Toulouse, Paris ou Rome – ou sont en stage dans une paroisse du diocèse, et ces deux jours leur ont donc permis de passer du temps ensemble, et avec Mgr Georges Colomb et le P. Guillaume Salin, responsable de leur formation.

Après la journée du presbyterium et la messe chrismale le Lundi Saint, ils ont pu rencontrer deux services diocésains à Saintes le Mardi Saint : la communication et la chancellerie.

Ils ont ensuite été accueillis au Village de la Vie à Voiville pour célébrer l’Eucharistie. Au cours de cette messe, Mgr Colomb a institué Giacomo, l’un des séminaristes, comme acolyte. Il lui a remis la patène et le calice, signe du service qu’il est appelé à accomplir à l’autel auprès du prêtre“.

Source