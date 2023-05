Chaligny (54) : la vente de Notre-Dame du Fer par l’évêché de Nancy ne passe pas

Faute de ressources, l’évêché de Nancy a décidé de mettre en vente 100.000 euros la chapelle Notre-Dame du Fer de la commune de Chaligny. Problème – celle-ci a été construite en 1957 par des mineurs et des sidérurgistes bénévoles, qui l’ont ensuite offerte au diocèse. Les habitants refusent que le diocèse profite d’un travail fait par leurs ancêtres, et refusent que le patrimoine soit bradé.

“La mairie de Chaligny est également vent debout contre la mise en vente du lieu de culte“, expose France Bleu. “C’est difficile à admettre qu’elle soit revendue alors qu’elle a été construite bénévolement par les Chalinéens, j’ai du mal avec ça“, confie André Bagard, le maire de la commune. Mais pas le choix, répond l’Église, la paroisse n’a plus les moyens d’entretenir la Chapelle. “Avec la baisse du nombre de pratiquants et des ressources, ça devient difficile de l’entretenir, en plus, Chaligny compte déjà une autre église“, insiste le Père Jean-Michaël Munier, vicaire général du diocèse de Nancy et Toul.

La mairie souhaiterait la racheter, mais le prix proposé par l’évêché reste très haut : “face à l’intransigeance de l’Évêché, la mairie propose racheter la Chapelle pour en faire un lieu culturel. L’Église est prête à la céder 58.000 euros, une somme trop élevée pour la mairie. “On n’a pas les moyens, il faut qu’on trouve un compromis avec un prix de cession inférieur et raisonnable“, assure André Bagard”. Une réunion doit avoir lieu en juin entre le maire et le vicaire général pour tenter de trouver un accord.