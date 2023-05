Void-Vacon (Meuse) : reunion paroissiale sur le woke

La déchristianisation et les problématiques de la diagonale du vide, très peu pour la paroisse de Void-Vacon, qui a organisé une réunion le 12 avril dernier sur les idées woke, les genres, les sexes et les transgenres. Le compte-rendu sur le site du diocèse de Verdun ne manque pas d’interroger… et visiblement, le rappel des vérités d’Eglise sur les lubies des LGBTQIA+ n’a pas été fait :

“Un petit groupe de la paroisse de saint Joseph du pays de Void s’est réuni ce mercredi 12 avril pour apprivoiser des notions pas toujours bien connues sur l’identité et l’orientation sexuelles. Pour entrer dans la réflexion, François lance une question : « A votre avis, quel sera le profil de l’être humain dans les années 2050 ? » Les réponses fusent… Ce qui est sûr, avec l’intelligence artificielle et les progrès des sciences, c’est que les générations nouvelles seront (très) différentes !

Ensuite, à l’aide d’un diaporama et de faits d’actualité, les réalités de cis et trans-genres, d’amphiphobie et de transphobie, de disphorie de genre, de wokisme etc. surgissent telles les fusées d’un feu d’artifice, suscitant bien des questions. Pour entrer dans le genre, un petit exercice est proposé : il s’agit de remplir un tableau sur la façon dont chacune et chacun se représente les caractères principaux, les comportements et les rôles sociaux des hommes et des femmes…questions pièges au moment où tout cela est remis en cause, se télescope jusqu’à se confondre.

En fin de séance, la question du transhumanisme est posée, battant encore un peu plus les cartes… Rencontre documentée ; Avec l’évolution des comportements, il sera nécessaire de continuer à s’informer !“