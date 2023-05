Narbonne : les nominations diocésaines pour la rentrée 2023

Mgr Valentin, évêque de Narbonne et Carcassonne, a publié une première salve de nominations, qui prendront effet à la rentrée 2023 :

– Avec l’accord de Mgr François GNONHOSSOU, évêque de Dassa-Zoumé (Bénin), M. le chanoine Simplice AKPAKI est nommé vicaire général, et curé in solidum de la paroisse Sainte-Marie-Reine-en-Pays-de-Carcassonne ;

– M. l’abbé Nicolas BERGNES est nommé vicaire général, vicaire épiscopal pour le bureau des mariages, et prêtre associé au service de la paroisse Saint-Roch-en-Cabardès ;

– Le Père Bernard CERLES, ofm conv., est nommé cérémoniaire diocésain. Il poursuit ses autres missions en cours ;

– M. l’abbé Bernard DUMEC est nommé chancelier, et prêtre associé au service des paroisses des Corbières ;

– M. le chanoine Olivier ESCAFFIT est nommé curé de la paroisse Saints-Pierre-et-Paul-des-Etangs. Il demeure aumônier diocésain de l’Hospitalité Saint-Jean-François-Régis ;

– M. l’abbé Thierry EBERSOHL est nommé délégué épiscopal pour la vie consacrée et pour le diaconat permanent, et prêtre associé au service de la paroisse Saints-Pierre-et-Paul-des-Etangs ;

– M. l’abbé Philippe GUITART est nommé prêtre accompagnateur de la Pastorale de la Santé. Il poursuit ses autres missions en cours ;

– Le Père Maria Joseph PARAMANANDHAM, sma, est nommé curé de la paroisse Saint-Michel-en-Lauragais et coordinateur du Territoire Lauragais-Razès ;

– M. l’abbé Thibault REMAURY est nommé curé in solidum de la paroisse Sainte-Croix-en-Narbonnais, et recteur de la Primatiale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne ;

– M. l’abbé Georges RIEUX est nommé, prêtre associé au service de la paroisse Sainte-Marie-Reine-en-Pays-de-Carcassonne, recteur de la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne, et membre du conseil épiscopal ;

– M. l’abbé Jean-Louis TINDANO, prêtre étudiant, est nommé prêtre associé au service de la paroisse Sainte-Marie-Reine-en-Pays-de-Carcassonne ;

– M. le chanoine André VERGNES est nommé pénitencier, et chargé du suivi des causes de béatification et de canonisation en lien avec le diocèse.