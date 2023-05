Mende : Mgr Bertrand bénit la chapelle saint-Dominique rénovée

La chapelle saint-Dominique a été rénovée et bénie le 11 avril dernier par Mgr Bertrand, évêque de Mende.

“Le jeudi 11 avril dernier a eu lieu l’inauguration de la chapelle Saint Dominique à Mende.

Mgr Bertrand, Évêque de Mende était accompagné par tous les prêtres et les diacres de la paroisse Saint-Privat de Mende afin de procéder officiellement à la bénédiction de la chapelle. De nombreux fidèles ont répondus présent pour vivre ce moment de foi, de partage et de fraternité.

Parmi eux, les divers artisans locaux ayant œuvré sur ce chantier. Ainsi que les généreux donateurs qui ont permis la rénovation de cette chapelle, un grand merci à eux pour leur générosité sans faille !

La rénovation de cette chapelle a duré plus de 4 mois afin d’amener un peu de modernité dans ce lieu de culte. Derniers éléments en places, les statues de Marie et de Joseph en bois réalisées à la main par les Sœurs de Bethléem au sein du monastère de Notre-Dame de Pitié dans l’Hérault.

La soirée s’est ensuite poursuivie et terminée avec le verre de l’amitié ainsi que par un temps d’échange et de discussion entre les prêtres et diacres et les personnes présentes“.

Cette chapelle avait été rendue au culte en décembre 2017, après avoir été mise à disposition du département de Lozère depuis 1997 au travers d’un bail emphytéotique pour y organiser des expositions.