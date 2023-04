Près de 150 séminaristes dans les diocèses d’Ile de France

Ce n’est sans doute pas l’information principale de cet article publié sur le site du diocèse d’evra, à l”occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations. En effet cet article relaie, dans le droite ligne du synode et des délires associés, les revendications de groupuscules sur le mariage des prêtres et leur remplacement par des femmes. Il faudrait savoir si le mariage des prêtres va réellement juguler la crise des vocations ou s’il faut en plus donner des ministères aux femmes. C’est à cette double revendication que l’on constate que ces gens, comme des protestants, ne croient plus dans le sacerdoce du prêtre configuré au Christ. Leur but c’est de détruire le sacerdoce (et on ne voit pas en quoi cela rendrait l’Eglise plus missionnaire…) :

A l’occasion de cette Journée mondiale de prière pour les vocations, le groupe Galates-Essonne « Tous baptisés en Christ », qui rassemble une centaine de catholiques du diocèse d’Évry, a publié un document, fruit d’un long travail de réflexion, dans lequel ils appellent l’Église à diversifier les ministères. Ils proposent notamment d’ordonner au presbytérat des hommes mariés, sans renoncer pour autant à appeler des hommes célibataires. Les auteurs de ce document suggèrent aussi que des femmes qui ont déjà reçu une formation théologique et scripturaire soient reconnues et appelées à la prédication, comme cela se pratique déjà, en certains endroits, pour les célébrations d’obsèques. « Ces appels diversifiés permettraient de rendre visible la synodalité de l’Église et apporteraient un remède à la désertification des paroisses », affirment les auteurs. « Proposer de nouvelles figures sacerdotales éviterait le cléricalisme et la sacralisation des prêtres (…) Et cela rendrait l’Église encore plus missionnaire. »

Qu’en pense Mgr Pansard ?