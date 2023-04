Remise des prix du Concours de poésie organisé par la Fraternité Saint Vincent Ferrier le 13 mai (Paris)

J’ai demandé, et la Sagesse m’a été donnée. Le livre de la Sagesse (Sg 7, 7) met cette parole sur les lèvres du roi Salomon, figure légendaire du sage, dont le jugement était connu jusque dans la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle fut encore appliquée à saint Thomas d’Aquin, dans les textes de l’office de sa messe et a été choisie pour thème de cette deuxième édition du concours de poésie Cum Deo.

Le jury s’est réuni le 25 mars. 12 poèmes ont été sélectionnés ! La remise des prix est ouverte au public. Elle se tiendra le 13 mai 2023¸ à 16h30, 3 place Saint-Thomas d’Aquin, Paris 7° (Métro Rue du Bac), en partenariat avec le Centre Saint Thomas.

Au programme : entretien sur saint Thomas, lecture des poèmes et remise des prix. À noter : intervention de M. Dominique Leverd, comédien et fondateur du cours Verbe et Lumière.

Concours de poésie organisé par la Fraternité Saint Vincent Ferrier