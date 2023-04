Sanctions canoniques contre Mgr Gardès

Voici le communiqué des diocèses d’Auch, Lyon et Toulouse, du 27 avril 2023, au sujet de Mgr Maurice Gardès :

Le diocèse de Lyon a reçu en septembre 2020 le témoignage d’une religieuse faisant état de faits de « harcèlement moral et sexuel, d’abus spirituels et d’agressions sexuelles » mettant en cause Mgr Maurice Gardès, ancien archevêque d’Auch.

A la suite de ce témoignage, le diocèse de Lyon a effectué un signalement auprès du Procureur de la République de Lyon, qui a transmis le dossier à celui d’Auch. Parallèlement, la justice canonique a été saisie et des mesures conservatoires ont été signifiées à Mgr Gardès par l’archevêque de Lyon.

En avril 2022, le Procureur de la République d’Auch a ordonné un classement sans suite pour « prescription » concernant une partie des faits, et pour « infraction insuffisamment caractérisée » pour l’autre partie du signalement.

Le parquet d’Auch n’ayant pas encore rendu publiques ses conclusions, il ne nous appartenait pas de communiquer jusqu’à présent. Ce matin, le procureur d’Auch a rendu public le classement sans suite, ce qui nous permet d’apporter les précisions suivantes concernant la procédure canonique en cours.

Face à la gravité des faits dénoncés, des sanctions ont été prises dès 2021 par le Saint-Siège à l’encontre de Mgr Gardès :

Interdiction de retourner dans le diocèse d’Auch ;

Interdiction de tout ministère public ;

Obligation de mener une vie de prière et de pénitence ;

Obligation de se soumettre à une psychothérapie.

Nous exprimons notre soutien aux personnes victimes, notre disponibilité et notre prière. Nous partageons la peine de tous ceux qui seront légitimement choqués et atteints en apprenant ces faits. Nous pensons en particulier aux prêtres et aux fidèles du diocèse d’Auch. Nous redisons notre détermination à servir la vérité. Dans chacun de nos diocèses, les cellules d’écoute et d’accueil sont disponibles pour ceux et celles qui souhaiteraient parler.

+ Mgr Bertrand Lacombe

Archevêque d’Auch

+ Mgr Olivier de Germay

Archevêque de Lyon

+ Mgr Guy de Kerimel

Archevêque de Toulouse