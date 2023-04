Besançon : la chapelle Saint-Jean-Bosco vendue par le diocèse et détruite

La chapelle Saint-Jean-Bosco, rue du Chemin Français à Besançon, quartier saint-Claude, a été vendue par le diocèse de Besançon à un promoteur qui l’a détruite pour la remplacer par des logements, après avoir été mise en vente en 2021 pour 250.000 euros à l’origine. La presse locale en informe une fois le fait accompli.

“Il y a bien sûr un peu de nostalgie parmi les vieux habitants du quartier de Saint-Claude. L’église Saint-Jean Bosco, rue Chemin-Français, est, actuellement, en train de disparaître sous leurs yeux. Le chantier de démolition de l’ensemble est engagé depuis quelques jours. Mise en vente par le diocèse, qui en était propriétaire, la chapelle, datant de 1968, a été finalement acquise. C’est le promoteur lyonnais, le Groupe Pierreval qui s’est finalement porté acquéreur“. Ladite église n’avait presque plus de fidèles et n’était plus guère utilisée.

L’église datait de 1968, lorsque les abords de la gare Viotte ont été urbanisés – l’immeuble qui s’élèvera à la place va appartenir à ICF, et proposer des logements pour le personnel de la SNCF. “Saint-Jean Bosco a été bien logiquement désacralisé avant la vente effective. L’ensemble avait, à l’origine, été mis en vente aux environs de 250 000 €. Le diocèse a récupéré le mobilier qui ornait l’église. « Il ne reste qu’une chose à remettre à l’Église, ajoute Damir Donlic, c’est la croix qui dominait le bâtiment. » Ultime souvenir d’une aventure paroissiale désormais terminée“.

Une église à l’image du printemps de l’Eglise – le concile Vatican II, qui est presque contemporain.

