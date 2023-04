Rappel à Dieu de l’abbé Terrence Gordon, FSSP

Agé de 52 ans, l’abbé Terrence Gordon, FSSP, a été rappelé à Dieu hier soir 28 avril dès suite d’une crise cardiaque. L’abbé Gordon a été ordonné en 2006 par Mgr Bruskewitz, alors évêque de Lincoln (USA). Il était curé de la paroisse personnelle de l’Immaculée Conception de Colorado Springs (Colorado, USA). Deux autres de ses frères Dennis et James sont également prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.

Qu’il repose en paix.

Communiqué de la Fraternité Saint-Pierre (original en anglais, traduction par nos soins)

La Province nord-américaine de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre pleure la perte d’un de ses confrères, l’abbé Terrence Gordon, FSSP, décédé d’une crise cardiaque le vendredi 28 avril. L’abbé Gordon a été ordonné prêtre le 3 juin 2006 et était actuellement curé de la paroisse de l’Immaculée Conception à Colorado Springs.

Nous publierons les informations concernant ses funéraires quand elles seront disponibles. En attendant, nous demandons des prières pour le repos de son âme ainsi que pour sa paroisse et sa famille, en particulier pour ses frères l’abbé Dennis Gordon, FSSP et l’abbé James Gordon, FSSP, qui était en poste avec lui à Colorado Springs et qui lui a administré les derniers sacrements.