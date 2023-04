Terres de Mission reçoit l’abbé Jean-Yves Ducourneau, ancien aumônier militaire, qui vient de publier “Des armes et des âmes”, sur son expérience à la frontière de l’Eglise et de l’armée. Puis Christian Franchet d’Esperey, rédacteur en chef de la “Revue universelle”, présente cette revue déjà ancienne, lancée en 1920 sous le double patronage de Charles Maurras et de Jacques Maritain (et relancée voici une dizaine d’années). Enfin, Guillaume de Thieulloy évoque quelques livres récemment parus.