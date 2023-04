Le Cardinal Aveline fête à Lisieux le 100ème anniversaire de la béatification de sainte Thérèse

Prière au moment de la béatification de Thérèse

“O Bienheureuse « petite Thérèse », usez maintenant plus que jamais de votre puissant crédit auprès de Dieu, en faveur de ceux qui vous aiment ! En vous glorifiant, nous le savons, l’Église, nous convie à suivre cette voie d’enfance spirituelle qu’il est venue autrefois révéler au monde et dont vous avez lumineusement retracé le sillage. Attirez donc toutes les âmes à l’humilité, par l’odeur de vos parfums si suaves, et conduisez-les, simples et confiantes, dans les bras de leur Père des Cieux.”