Guadeloupe : le lieu d’ordination du nouvel évêque fait déjà polémique

Mgr Philippe Guiougou a été nommé évêque de Guadeloupe – mais il n’est pas encore installé que son lieu d’ordination donne déjà lieu à une polémique.

La Première expose le problème : “la messe d’ordination et d’installation sera célébrée le 9 juillet prochain. Mais le lieu où cet évènement doit avoir lieu crée la polémique. Cette question fait l’objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Sur son site Internet, le diocèse indique “lieu et heure à préciser”. Mais il a d’ores et déjà été question de Baie Mahault ; Mgr Guiougou l’aurait lui-même dévoilé, à l’issue de la messe qu’il a célébrée, le 23 avril dernier, à la cathédrale à Basse Terre.

Suite à cette annonce, une lettre intitulée “Non à la désacralisation de notre patrimoine cultuel” a notamment été diffusée en ligne. Elle est signée Alain Moradel. L’ancien dirigeant d’Eclair TV y demande la modification du lieu évoqué. Pour lui, l’ordination épiscopale d’un évêque, hors de la cathédrale de Basse-Terre, apparaitrait, pour nombre de paroissiens guadeloupéens, inconcevable, selon sa missive. L’homme estime que la symbolique d’une telle cérémonie ne peut être traduite que par le choix d’un lieu approprié ; or la seule cathédrale existante dans l’archipel est celle de Basse-Terre, rappelle-t-il, choqué par le fait que certains aient envisagé l’organisation de la cérémonie au vélodrome de Gourdeliane, à Baie-Mahault“.

Problème : la cathédrale est trop petite. Comme le rappelle La Première, Mgr Macaire lui-même a été ordonné… dans un stade, du fait du grand nombre d’invités et de fidèles venus assister à la cérémonie. Et en 2019 dans ce même stade il a organisé un rassemblement pour la Pentecôte, qui a rassemblé 17.000 personnes.

Par ailleurs le diocèse signale le 25 avril qu’un faux compte Facebook a usurpé l’identité du nouvel évêque.