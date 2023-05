Ronchamp : un imam et un moine boudhiste à Notre-Dame du Haut

La prochaine rencontre interreligieuse doit avoir lieu le 14 mai prochain à Notre-Dame du Haut (Ronchamp), selon le programme mis en ligne par le diocèse de Besançon.

Il est notamment question de présenter le pélérinage “selon les quatre traditions religieuses”, avec un prêtre franciscain, le frère Nicolas Morin, un imam, Habibou Touré, une intervenante présentée comme étant de “tradition juive” et un moine bouddhiste.

La présentation explique ce qu’il en est : “la prochaine rencontre interreligieuse annuelle aura lieu le dimanche 14 mai 2023 sur la colline Notre-Dame du Haut à Ronchamp, autour du thème “Pèlerinage-Pèlerinage”. À la fois voyage et quête intérieure, le pèlerinage est une démarche vécue par diverses traditions spirituelles. Des représentants des principales religions poseront un éclairage sur le sens qu’ils donnent aux pèlerinages“.

Quelqu’un pour rappeler qu’il s’agit avant tout d’une chapelle catholique et d’un pèlerinage catholique à la Vierge Marie, qui date de l’an Mil, et dont quarante familles fidèles ont racheté en 1799 la chapelle, volée et nationalisée par la Révolution, pour lui rendre sa vocation religieuse catholique ?