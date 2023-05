Le diocèse d’Arras recherche un responsable comptable et financier

Le diocèse d’Arras dans le Pas-de-Calais recrute et cherche notamment un responsable comptable et financier.

Le diocèse – qui est l’un des plus importants de France – se présente ainsi : “il comprend plus de 1000 clochers, regroupés en 89 paroisses et 9 doyennés. Monseigneur Olivier Leborgne est l’évêque du diocèse depuis octobre 2020. Il mène sa mission avec l’aide de 170 prêtres, 62 diacres permanents, 80 laïcs salariés et des équipes de bénévoles“.

Fiche de poste :

Rattaché à l’économe diocésain, vous avez en charge la gestion comptable et financière au sein du service économat.

Vous assurez les missions suivantes :

1/ Gestion administrative, comptable, financière et fiscale du Diocèse

• Prise en charge du service de la comptabilité : organisation, amélioration et mise en place des procédures, management de l’équipe (3 personnes), lien avec le cabinet d’expertise comptable

• Superviser les comptabilités des paroisses : animer les équipes bénévoles, accompagner les prêtres, membres des conseils économiques de paroisses et trésoriers bénévoles des paroisses dans la gestion et les décisions à prendre.

• Piloter la clôture et la consolidation des comptes (en lien avec le cabinet d’expertise comptable)

• Préparation budgétaire et développement d’outils de pilotage

• Mise en place d’une comptabilité analytique et d’un contrôle de gestion

• Gérer la trésorerie et les placements en relation avec la commission finance

• Gérer les relations avec les banques ainsi qu’avec les partenaires internes et externes

2/ Administration des Ressources Humaines

• Rassembler les éléments variables de paie pour transmission

• Superviser la paie

• Assurer les relations avec les organismes sociaux et effectuer les déclarations sociales

Profil recherché

De formation supérieure BAC+5, vous justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en gestion comptable et financière.

Vous avez déjà managé des équipes (comptabilité, contrôle de gestion et analyse financière).

Votre diplomatie, votre humilité et votre sens de l’écoute vous permettront de mobiliser les salariés et les bénévoles aisément.

Doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, vous savez anticiper, conseiller et rendre compte. Vous aimez être à la fois sur le terrain et prendre du recul pour accompagner les décisions stratégiques. Vous maitrisez la gestion de projet et les outils de gestion comptable (tel que SAGE 1000). Enfin, veritable gestionnaire comptable et financier, vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un Diocèse et ainsi participer au rayonnement de l’Eglise.