Des dérives reconnues chez les Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre

Toutes celles qui s’associent à cette déclaration sont broyées par l’ampleur des souffrances qu’elles ont subies durant tant d’années : abus spirituels et de conscience, abus de pouvoir et d’autorité, séparation des sœurs d’avec leur famille et leur référent spirituel, violences morales et physiques, menaces, mensonges systématisés, calomnies, climat de peur et de manipulation, humiliation, privation de liberté, absence de discernement vocationnel…

Ces mises en lumière publiques, attendues depuis trop longtemps, suscitent indignation, colère, et douleur. Le caractère tardif de cette déclaration, près de 20 ans après les conclusions de la visite apostolique de 2004, et 10 ans après celles de 2012, manifeste l’ampleur, la puissance et la profondeur de l’emprise. Les responsables actuelles de l’Institut déplorent avec force cette perversion de la vie religieuse durant ces années d’emprise, ainsi que toutes les violences subies et endurées par toutes, qui ont engendré de graves traumatismes, dont les effets perdurent encore chez certaines aujourd’hui. Ces dérives ont causé de nombreux départs de sœurs, dans des conditions trop souvent douloureuses et difficiles, l’autorité de l’époque ne les ayant ni soutenues, ni accompagnées, mais ostracisées.

Ce constat pousse les responsables actuelles de l’Institut à demander pardon à toutes celles qui ont été victimes de ces abus, à leurs familles et proches parfois profondément blessés et désemparés ; et en particulier à Roseline de Romanet (Mère Marie Vianney), empêchée, malgré elle, d’exercer sa charge de prieure générale de 1998 à 2004, humiliée, gravement et durablement calomniée (ainsi que sa famille) auprès des sœurs et de l’Eglise. En même temps, elles la remercient ainsi que toutes celles qui ont brisé le silence, dénoncé les dérives, rencontré l’indifférence ou le mépris, allant même jusqu’à sacrifier leur vocation.

À la suite des conclusions de la visite apostolique de 2012, puis dans l’élan du chapitre général de 2020, l’Institut s’est engagé dans un chemin de réforme et de conversion. Ce chapitre général ainsi qu’une relecture de l’histoire par toutes les sœurs en juin 2021, ont été deux étapes essentielles dans ce processus de renouveau. Plusieurs points d’attention et de vigilance ont émergé en vue de la mise en place d’un juste exercice de l’autorité, d’une formation continue des sœurs, dans le domaine des sciences humaines et du droit canonique ainsi que la mise en place d’un accompagnement humain et spirituel dispensé par des personnes qualifiées.