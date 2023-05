Desiderio Desideravi : journées nationales de Mgr de Kérimel

Les journées nationales du SNPLS (Service national pour la pastorale liturgique et sacramentelle) 2023 sont organisées à Paris, à La Grande Crypte, mercredi 10 mai et jeudi 11 mai 2023.

Sous la présidence du Cardinal Arthur Roche, préfet du Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, intégriste de la forme ordinaire, et à l’invitation de Mgr Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse et Président du Conseil, connu pour avoir tenté d’éradiquer la messe traditionnelle à Grenoble, ces journées rassemblent l’ensemble des acteurs diocésains de la Pastorale liturgique et sacramentelle, des commissions, de sous-commissions et de rétro-commissions…, de Musique liturgique et d’Art sacré, et les acteurs de la formation des diocèses de France :

Les supérieurs des séminaires et formateurs des séminaires (ou ce qu’il en reste),

Les services de formation des diocèses,

Les services de catéchèses et catéchuménat,

Les services jeunes (ou moins jeune),

Les religieux et religieuses,

Les diacres permanents et les curés des paroisses.

Cette session nationale a pour thème « J’ai désiré d’un grand désir » : liturgie, musique et art sacré, la grâce d’une alliance au service de la vie spirituelle

Des intervenants variés (Mgr de Kérimel essentiellement, théologiens, acteurs pastoraux, témoins) animeront ces rencontres.

Programme détaillé et modalités d’inscriptions en cliquant ici.

Inscription à la session : 110 euros (repas sans hébergement)