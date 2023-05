L’avenir des Tourelles

Communiqué de Mgr Leborgne :

Depuis plus de trente ans, le centre diocésain des Tourelles a permis un grand nombre de rencontres, de retraites spirituelles, d’accueil de personnes et de groupes divers, dont tout le monde sait la fécondité spirituelle.

Ces dernières années cependant, entre évolution de la société, crise dans l’Église et pandémie, les conditions de son activité ont été rendues nettement plus difficiles. Malgré des actions engagées, le profond déséquilibre économique des Tourelles demeure.

Après avoir consulté mes Conseils, ainsi qu’un certain nombre de personnes concernées par la dynamique pastorale de notre diocèse et du doyenné de Boulogne, j’ai pris la décision de fermer le centre diocésain des Tourelles. Comptable devant les fidèles des dons qu’ils me confient pour faire vivre le diocèse et la mission, je n’ai malheureusement pas entrevu d’alternative.

Cette décision est douloureuse. D’abord pour ceux qui y travaillent avec tant d’énergie et de générosité. En les remerciant, je me soucie d’identifier une solution pour chacun d’entre eux. C’est ensuite également douloureux pour tous ceux qui participent à l’animation de ce centre diocésain et tous ceux qui en ont bénéficié. Enfin, pour l’ensemble du diocèse qui se voit là amputé d’un outil pastoral majeur.

Actant la fermeture prochaine du centre diocésain, j’espère cependant que ce ne sera pas la fin de la présence missionnaire chrétienne dans cette belle maison des Tourelles à Condette. Je confie à votre prière toutes les personnes concernées et l’avenir de ce lieu.

le 5 mai 2023

+ Olivier Leborgne

Evêque d’Arras

Le bâtiment est charmant, à voir ici. Sinon il y a un institut qui recherche un lieu pour établir son séminaire de formation…