Quand le Centre Sèvres reçoit un prêtre réduit à l’état laïc sans le préciser

Il serait spécialiste de René Girard et aurait réfléchi à la question du désir mimétique: James Alison sera reçu par le Centre Sèvres le mardi 30 mai prochain. Si l’on en croit le site de cet institut, « James Alison, théologien britannique, nous présente les manières par lesquelles l’inspiration girardienne permet cet accès, non pas seulement à titre personnel, mais comme réalité ecclésiale. ». Mais l’invité est présenté comme un prêtre par l’association “Reconnaissance” qui milite pour l’acceptation de l’homosexualité dans l’Église. Dans sa page d’accueil, cette association indique entend témoigner “de l’accueil de l’homosexualité au sein des « églises domestiques » que sont nos familles”. Dans sa présentation, l’association estime “que l’homosexualité peut et doit être accueillie dans les familles et dans l’Église catholique comme une variante naturelle et non choisie de l’amour humain” (précision: la partie de la phrase en gras l’est aussi sur le site). La conférence a comme intitulé “un accès particulier pour vivre le credo”.

James Alison à été réduit à l’état laïc

Mais on apprend, selon le site Catholic World News, que James Alison aurait été auparavant renvoyé de l’ordre dominicain et réduit à l’état laïc. Son engagement et son implication dans ce sujet en seraient la cause. D’après la page Wikipedia, “Alison croit que l’enseignement de l’Église catholique sur l’’homosexualité jusqu’à présent a été anormal car il repose sur une prémisse fondamentalement erronée de l’hétérosexualité intrinsèque présumée de tous les humains (en d’autres termes, les homosexuels étant simplement des hétérosexuels défectueux)”.

Selon Frédéric Martel, auteur du sulfureux Sodoma, il aurait ensuite reçu un appel du Pape qui l’a encouragé dans ses position et qui lui aurait restitué “le pouvoir des clés” (celui de prêcher et d’absoudre); c’est ce qu’affirme le magazine anglais The Tablet. Mais en revanche, il n’a pas été réintégré. Rien d’explicite n’a été publié ou diffusé officiellement après ce coup de fil. Le Centre Sèvres pourra-t-il en dire plus et davantage informer ses participants sur le parcours du conférencier ?