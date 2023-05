Les bergers marquent leurs animaux…

Vous avez aimé les QR codes pour le passeport vaccinal, vous aimerez le QR code pour le celebret…

Chaque prêtre possède un « celebret », document qui atteste qu’il a été ordonné validement, qu’il est rattaché à un diocèse ou une communauté, et qu’il peut célébrer les sacrements. En novembre 2021 puis en novembre 2022, les évêques ont voté l’instauration et le déploiement d’un modèle national de carte d’identification et de celebret tenu à jour pour tous les évêques, prêtres (diocésains et religieux) et diacres. Il s’appuie sur un annuaire numérique national sécurisé des prêtres et diacres mis à jour et un système de QR codes.