Notre-Dame de Fatima

Ce 13 mai, nous fêtons la première apparition de la Sainte Vierge aux 3 enfants de Fatima le 13 mai 1917. Ecoutons le Pape Jean-Paul II lors de la canonisation de Jacinthe et François le 13 mai 2000 :

Un rappel à la conversion

3. “Puis un second signe apparut au ciel: un énorme dragon” ( Ap 12, 3).

Ces paroles que nous avons entendues dans la première lecture de la Messe nous incitent à penser à la grande lutte entre le bien et le mal, ainsi qu’à constater comment l’homme, en mettant Dieu de côté, ne peut pas atteindre le bonheur, et finit même par se détruire.

Combien de victimes au cours du dernier siècle du second millénaire! La pensée se tourne vers les horreurs des deux “grandes guerres” et celles des autres guerres dans tant de parties du monde, vers les camps de concentration et d’extermination, les goulags, les purifications ethniques et les persécutions, le terrorisme, les enlèvements de personnes, la drogue, les attentats contre la vie à naître et la famille.

Le message de Fatima est un rappel à la conversion, en faisant appel à l’humanité afin qu’elle ne joue pas le jeu du “dragon”, qui avec la “queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre” ( Ap 12, 4). Le dernier objectif de l’homme est le Ciel, sa véritable maison où le Père céleste, dans son amour miséricordieux, est en attente de tous.

Dieu désire que personne ne se perde; c’est pourquoi, il y a deux mille ans, il a envoyé son Fils sur la terre pour “chercher et sauver ce qui était perdu” ( lc 19, 10). Il nous a sauvés par sa mort sur la croix. Que personne ne rende cette Croix vaine! Jésus est mort et ressuscité pour être “l’aîné d’une multitude de frères” ( Rm 8, 29).

Dans sa sollicitude maternelle la Très Sainte Vierge est venue ici, à Fatima, pour demander aux hommes de “ne plus offenser Dieu, Notre Seigneur, qui est déjà très offensé”. C’est la douleur d’une mère qui l’oblige à parler; le destin de ses enfants est en jeu. C’est pourquoi Elle demande aux pastoureaux: “Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs; tant d’âmes finissent en enfer parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles”.