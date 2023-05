Alençon (61) : le préfet de l’Orne condamne l’occupation de la basilique

L’occupation de la basilique d’Alençon par RESF et 6 migrants qui se disent “mineurs étrangers isolés“, avec l’assentiment du curé et de l’évêque de Seez Mgr Bruno Feillet, a été condamnée par le préfet de l’Orne.

Ce dernier “regrette et condamne” l’occupation de la basilique et précise qu’il a été proposé aux migrants un hébergement à l’hôtel – auquel ils n’ont pas donné suite – et un rendez vous en préfecture pour établir leurs identités et situations – ils n’y sont pas allés non plus.

Cette installation dans la basilique, faite sans l’assentiment des fidèles et des habitants en choque plus d’un – “si Monsieur le curé et les membres de RESF veulent faire preuve d’hospitalité, ils n’ont qu’à les loger chez eux ou à la cure. Une église est un lieu sacré, pas un dortoir ou une salle polyvalente“.

Dommage que monsieur le curé ne semble pas au courant.