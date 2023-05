Latran : après les Anglicans, les Coptes orthodoxes

Visiblement tous (anglicans, coptes orthodoxes…) peuvent célébrer dans la cathédrale de Rome à l’exception notable de certains catholiques…

Au cours de sa visite à Rome pour commémorer la rencontre de 1973 entre Paul VI et Chenouda III, Sa Sainteté le Pape Tawadros II a présidé la liturgie eucharistique dans la basilique Saint-Jean-de-Latran le dimanche 14 mai. La liturgie a été concélébrée par les membres de sa délégation et le clergé du diocèse copte orthodoxe de Rome et d’Italie du Sud, avec la participation d’un grand nombre de fidèles coptes orthodoxes. La veille, samedi 13 mai, le pape Tawadros a prononcé une catéchèse sur l’unité des chrétiens devant les fidèles orthodoxes dans une basilique pleine à craquer.

À son arrivée à la basilique, le pape Tawadros a été accueilli par Son Éminence Angelo Di Donatis, cardinal vicaire de Rome. Pour sa part, S.E. Mgr Brian Farrell, secrétaire du dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens, a souhaité la bienvenue à Sa Sainteté, à la délégation et à tous les fidèles coptes orthodoxes. Il a déclaré que “cette visite du pape Tawadros a été une bénédiction pour l’Église de Rome et restera sans aucun doute un moment historique dans les relations entre l’Église catholique et l’Église copte orthodoxe”.

Notant qu'”aujourd’hui, pour la première fois, le Patriarche du Siège de Saint-Marc célèbre la liturgie eucharistique dans le rite copte dans cette illustre Basilique de Saint Jean de Latran”, Mgr. Jean de Latran”, Mgr Farrell a exprimé l’espoir que cette liturgie “puisse aussi nous rappeler que le temple de pierres qui nous rassemble est symbolique de l’unique Église que les chrétiens sont appelés à construire : l'”édifice spirituel” bâti par Dieu avec les “pierres vivantes” que sont les chrétiens, sur l’unique fondement de la “pierre angulaire”, Jésus-Christ (1 P 2, 4-8)”.

