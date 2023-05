Baisse des vocations : au Vietnam aussi

Le 30 avril à l’occasion de la 60e Journée mondiale de prière pour les vocations, la paroisse de Tay Loc, dans la province centrale vietnamienne de Thua Thien Hue, a invité des jeunes candidats au séminaire afin de soutenir les vocations dans l’archidiocèse de Hué, alors que l’Église locale constate le début d’un déclin vocationnel après une période d’affluence. L’archidiocèse de Hué envoie au moins six candidats au grand séminaire chaque année. Actuellement, celui-ci compte 63 séminaristes et 17 candidats inscrits au pré-séminaire.

Le père Philippe Hoang Linh, responsable des vocations de l’archidiocèse de Hué, indique que dans la région, on comptait jusqu’à 250 jeunes suivant un cheminement vocationnel il y a deux ans, contre 130 aujourd’hui, âgés entre 10 et 18 ans.

L’Église locale ne compte plus aucun petit séminaire depuis la réunification du pays sous les autorités communistes. Le père Linh estime que les tensions économiques, les conflits domestiques, les migrations et la perte de la foi sont les raisons principales qui expliquent la baisse des vocations sacerdotales dans l’archidiocèse.

Sœur Ephrem Mai Thi Loan, de la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, confie également que de moins en moins de femmes sont capables de rejoindre les couvents par manque d’études, à cause du nombre grandissant de décrochages scolaires pour des raisons financières. Elle ajoute que sa communauté, dans l’archidiocèse de Hué, attirait autrefois au moins 25 filles par an, contre moins de trois aujourd’hui.

Le père Dominique Phan Hung, curé de la cathédrale de Phu Cam, dans l’archidiocèse, explique que le nombre des vocations est passé de 50 à 36 dans sa paroisse au cours des dernières années. La paroisse, créée il y a 341 ans, a « produit » deux archevêques, 79 prêtres et 96 religieux et religieuses, ce qui en fait le foyer vocationnel le plus important de l’archidiocèse. Le prêtre, 68 ans, essaie de soutenir les jeunes vocations en les invitant à prier, à se former à la foi, à s’épanouir à travers différentes activités de loisirs et à visiter des sites religieux. Il rencontre également les parents régulièrement pour les encourager à montrer l’exemple. « Les familles jouent un rôle décisif », insiste-t-il.