Préparer le pèlerinage de Chartres

Dans sa lettre aux membres de la Confraternité Saint-Pierre (Mai 2023), l’abbé Hubert Bizard, FSSP, invite à préparer spirituellement ce pèlerinage :

Chers amis membres de la Confraternité,

“Chartres sonne, Chartres t’appelle” cette année encore !

Dans un peu plus de trois semaines une nouvelle fois des milliers de pèlerins s’élanceront de Paris vers la Cathédrale de Chartres. Si ce pèlerinage de Chartres est une vitrine pour notre famille spirituelle, il est aussi et surtout un puissant moyen de sanctification ; un magnifique outil de conversion. Il existe une grâce propre à ce pèlerinage.

Beaucoup de personnes depuis maintenant des dizaines d’années ont retrouvé une pratique sacramentelle ou même la foi sur les routes de Chartres. Des vocations nombreuses y sont nées et des résolutions de vie y ont été prises. Pour beaucoup encore, ce pèlerinage a été le lieu où pour la première fois ils firent connaissance avec la si belle liturgie traditionnelle. Combien de personnes également s’y sont consacré à la Sainte-Vierge ? Combien y ont aussi déposé un sac parfois lourd de péchés passés qu’ils n’arrivaient pas jusqu’alors à accuser ? Combien y ont découvert une petite chrétienté en marche ?

Pour toutes ces raisons, je me permets de vous inviter à “préparer” ce pèlerinage spirituellement durant le mois de mai (que vous y participiez physiquement par la suite ou non).

Comment ?

En demandant à Notre-Dame dans le mois qui lui est consacré des grâces pour les pèlerins de la prochaine Pentecôte. Des grâces de conversion.

Une soixantaine de séminaristes de Wigratzbad prendront le bus tôt le matin la veille du pèlerinage pour se rendre à Paris. Beaucoup de prêtres de votre petite Fraternité viendront entendre les confessions et prier pour leur propre conversion. Comme d’autres prêtres bien sûr, diocésains ou membres de communautés différentes.

Accompagnez-les de votre prière pour que Dieu, par eux, soit mieux connu et mieux aimé ; et pour que les coeurs s’ouvrent à la grâce de Chartres. A commencer d’ailleurs par les coeurs de vos prêtres et séminaristes. Sans oublier le mien.

Le monde se mobilise depuis des mois (à tort ou à raison) pour envoyer des “armes” à l’Ukraine ; et nous ? Ne pourrions-nous pas nous coaliser dans un domaine tout autre et faire monter vers le ciel des prières pour les pèlerins de Chartres ? Ces prières qui sont nos armes à nous.

Il est toujours possible au cours de la journée, en passant d’une pièce à une autre dans sa maison, en montant ou en descendant des escaliers chez soi ou au travail, en allant ou en sortant de sa voiture, de dire dans son coeur un tout petit “Je vous salue Marie” ; pour les pèlerins de Chartres. Ce serait une belle habitude à prendre qui ne nous retarderait en rien, mais qui par contre nous permettrait de rentabiliser notre journée et d’élever régulièrement son âme vers Dieu. Ce serait un beau réflexe spirituel.

Alors en ce mois de mai dédié à la sainte-Vierge, multiplions ces petites prières… aux intentions des pèlerins de cette année et à l’intention du bon déroulement de ce pèlerinage.

Un faisceau convergent de centaines et même de milliers d’Ave Maria portera des fruits dans les âmes que Notre-Dame choisira. Une ou mille. Ou plus encore.

Soyons pour ces âmes le bon samaritain de l’évangile. Car à Fatima, la Sainte Vierge nous a demandé de prier pour la conversion des pauvres pécheurs. Sans oublier la nôtre. La mienne.

La messe à vos intentions sera célébrée le 26 mai prochain. Tôt. Juste avant de monter dans le bus conduisant au pèlerinage de Chartres.