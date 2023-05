Bénédiction de la Chapelle Saint-Yves de Guer (FSSPX)

Dès le 15 août 1975, la Messe de toujours avait retrouvé droit de cité à Guer. Ce fut l’abbé Maurice Ehanno, prêtre diocésain qui aidera ensuite la FSSPX dans le Morbihan jusqu’à sa mort en 2004, qui la célébra. Mais la messe ne fut d’abord célébrée que de façon irrégulière.

Quelques mois plus tard, le 8 février 1976 très exactement, la messe tridentine prit ses quartiers, qu’elle n’a pas quittés depuis, au 17 rue Rencontre chez M. et Mme Yves Verdier. D’abord dite dans un appentis de la maison, la chapelle déménagea en février 1983 dans un cellier plus grand jouxtant le manoir. Et depuis, c’est dans cette chapelle qu’ont été célébrées les messes et offices, par l’abbé Ehanno d’abord puis de façon définitive et régulière par la Fraternité ; par le prieuré de Lanvallay, aidé de l’école Sainte-Marie, de 2004 à 2017, puis le prieuré de Vannes depuis sa création en 2017.

Cette héroïque chapelle aménagée laisse finalement la place à une « vraie » chapelle, après quasiment quarante années de bons et loyaux services.

Que le bon Dieu bénisse tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation et également à ceux qui se sont dévoués depuis tant d’années au culte catholique authentique à Guer.