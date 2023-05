Le Vatican a présenté le nouveau timbre commémoratif pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne lundi 15 mai.

Mgr Carlos Moreira Azevedo, délégué du Comité pontifical des sciences historiques, a jugé ce timbre de « très mauvais goût ». « Une œuvre connotée » qui ne correspond pas au message du pape. Rosa Pedroso Lima, porte-parole de la Fondation JMJ Lisboa 2023n a défendu ce timbre sur lequel François est représenté

sur un monument de Lisbonne, symbolisant une espèce d’allégorie de la barque de Saint Pierre. Le pape conduit les jeunes et l’Eglise vers une nouvelle ère.

Le Monument aux Découvertes, (Padrão dos Descobrimentos en portugais) sur lequel est donc représenté le Saint-Père, a été érigé à la gloire des navigateurs portugais des XVe et XVIe siècles et du prince Henri le Navigateur, à l’occasion de l’ »Exposition du Monde Portugais » de 1940. L’exposition vantait la colonisation portugaise et l’expansion outre-mer du Portugal. Un ouvrage civil phare sous Salazar.

Sur les réseaux sociaux, certains comparent l’illustration de Stefano Morri à l’imaginaire graphique et idéologique du Secrétariat de la Propagande National de Salazar. Pour eux, ce timbre évoque un colonialisme désuet et disposerait de « tous les symboles du fascisme, du colonialisme et du pire catholicisme” . Sic. La journaliste portugaise Fernanda Câncio critique également le timbre dans un tweet:

« Bien pensé, oui. L’expansion de la foi et de l’Empire ça tape dans le mille ».

Finalement, le Saint-Siège s’est soumis et a retiré les timbres de la vente. La vente des timbres des JMJ 2023 n’aura duré ainsi qu’une seule journée.