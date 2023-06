La Réunion : une ordination sacerdotale le 13 août prochain

Dans une circulaire de mars, Mgr Aubry, évêque de la Réunion, annonce une ordination sacerdotale le 13 août prochain :

“L’ordination presbytérale d’Alexandre Law Wan, originaire de Saint-Joseph, aura lieu le dimanche 13 août à 14 h 30 sur la place de l’église de Saint-Joseph. Les indications pratiques vous seront communiquées plus tard par un courrier spécial. Le Père Pascal Chane Teng, vicaire général et le Père Etienne Ratsizafy, curé de la paroisse sont en relation avec les services de la municipalité. Mais d’ores et déjà, prions pour cet événement important pour le diocèse. Prions pour Alexandre et prions pour les vocations”.

