Le diocèse de Versailles a déjà eu le temps de publier deux vagues de nominations, effectives au premier septembre.

Entre autres on y retrouve le départ du père Benoît Laignelot pour la paroisse de Voisins le Bretonneux – ex-FSSPX, il rejoint cette paroisse comme prêtre étudiant, trois jours par semaine, et le reste à Paris, et son remplacement à Notre Dame des Armées par le père Wilfrid de Guillebon, ordonné l’an dernier.