Evry : un camerounais ordonné diacre en vue du sacerdoce à Brétigny

Le 18 mai dernier un camerounais, Romain Akoua, a été ordonné diacre en vue du sacerdoce à Brétigny en Essonne, et nommé en insertion paroissiale au même endroit au printemps.

Le diocèse publie sa présentation, à l’origine, il s’agit d’un jésuite qui a pris ses voeux en Italie : “sous la direction du père Giuseppe Lavelli à Milan, j’ai entrepris un processus de discernement qui me portera à entrer au Noviciat de Genova en Italie en 2009 ; pour une période de formation initiale de deux ans. C’est alors que j’émets les vœux à Padova en 2011 dans la Compagnie de Jésus pour le compte de la province d’Italie“.

Il a évolué vers une vocation de prêtre diocésain : “après quelques expériences d’apostolat, d’études et de formation en Afrique (Cameroun et Congo Kinshasa) et en Europe (Italie, Angleterre et Espagne), j’ai senti et compris que cette forme de service à Dieu et aux hommes puisse pleinement se vivre et se réaliser même au sein d’une Église diocésaine particulière“.