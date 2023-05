Le diocèse de Rennes recrute un chancelier

Garde des sceaux du diocèse, le chancelier occupe un office. C’est par la chancellerie que passe l’ensemble des nominations et conventions. Le chancelier a ainsi une quadruple mission relative au traitement de l’information : il certifie les actes ; il tient à jour les données ; il répond aux demandes de l’Archevêque ; il indique aux Responsables de Services comment gérer et suivre les informations, et comment conserver les archives.

Proche collaborateur de l’Archevêque, il accomplit ses missions selon les normes du Code de droit canonique et de la moralité.

Le diocèse de Rennes couvre le département d’Ille et Vilaine. Il rassemble 74 paroisses, 261 prêtres, 50 diacres, 43 laïcs en mission ecclésiale, et de nombreux bénévoles. L’Association Diocésaine de Rennes est l’entité juridique qui correspond au diocèse.

Vos missions

En lien étroit avec les archives de catholicité, les archives historiques, le service social du Clergé, l’Officialité, le service communication et le service de gestion (Economat, Traitement des prêtres, Ressources Humaines, Informatique, Juridique), vous avez pour mission :

Assurer l’exactitude des informations relatives aux actes diocésains et leur conformité

Créer et mettre à jour des bases de données dans le respect du RGPD

Créer et animer un réseau avec l’ensemble des acteurs des archives vivantes du diocèse

Mener un travail d’enquête pour mettre à jour les informations manquantes

Mettre à jour l’annuaire diocésain annuel

Profil recherché

Vous maitrisez les outils bureautique informatiques, la langue française (orthographe) et la calligraphie.

Vous êtes formés ou vous engagez à vous former au droit canon et à la jurisprudence canonique (Diplôme Universitaire de Droit Canon, sur 2 ans à prévoir si non acquis)

Votre discrétion et votre respect absolu de la confidentialité sont un prérequis.

Vous alliez rigueur, méthode et précision dans votre travail.

Vous devrez faire preuve d’autonomie de curiosité et d’esprit d’initiative dans le suivi de vos dossiers.

Votre intelligence relationnelle et votre capacité à travailler en urgence seront des atouts pour mener à bien vos missions.

Conditions

Office représentant un mi-temps, présence à la Maison diocésaine le matin (45 rue de Brest, Rennes).

Déplacements ponctuels exceptionnels sur des établissements (paroisses, congrégations)

A pourvoir dès que possible.

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à [email protected]