Betoncourt-sur-Mance (70) : la mairie veut vendre l’église pour rénover le réseau d’eau

C’est Clochemerle autour d’une église. Depuis 2021 la mairesse de Bétoncourt-sur-Mance, petit village de Haute-Saône à la limite de la Haute-Marne – à l’écart de la RN19 (axe Vesoul – Langres), à 44 km au nord-ouest de Vesoul, veut désacraliser l’église Saints Férréol et Ferjeux et la vendre, sous prétexte qu’elle a été construite pour 300 habitants alors qu’il n’y a plus que 27 habitants permanents dans le village, et qu’il faut rénover le réseau d’eau. En face, habitants et diocèse se mobilisent pour la sauvegarde de l’église, contre des élus qui veulent dilapider le patrimoine public construit par leurs ancêtres.

L’association de sauvegarde ASEBM, créée en mai 2021, a lancé de son côté un appel aux dons pour trouver 210.000 euros afin de restaurer les extérieurs de l’église, construite en pleine Révolution (1791-93) contre vents et marées. Et a récolté près de 12.000 euros sur l’année 2022 – des fonds qui devront être rétrocédés aux donateurs si la restauration de l’église n’a pas lieu du fait de sa vente.

Du côté du diocèse… de Besançon (il englobe la Haute-Saône moins le canton de Héricourt, dans le diocèse de Belfort depuis 1979), le président de la commission diocésaine d’art sacré a refusé la désacralisation de l’église.

Toujours à propos d’eau, l’actuelle mairesse a fait condamner la mairesse précédente (en poste de 2005 à 2020) pour avoir sous-déclaré la consommation de la ferme de son mari, décédé en 2021 – et dissuadé la commune d’adhérer au syndicat mixte communal pour moderniser son réseau en eau, annonçant que cela coûterait 180.000 euros… au lieu de 11.550. Elle a écopé de 5 ans d’inéligibilité et doit rembourser le préjudice à la commune.

Reste à savoir pourquoi l’église – et les habitants dans leur ensemble, dépossédés de leur patrimoine historique – doivent payer pour les négligences coupables des élus?