Le diocèse de Versailles cherche son responsable de la communication

Le diocèse de Versailles recrute son responsable de la communication (h/f) pour septembre 2023 :

Le responsable de la communication pilote la stratégie de communication au service des grandes orientations pastorales du diocèse sous la responsabilité de l’Evêque. Il assure sa mise en œuvre en dirigeant les actions menées par le service de la communication et en conseillant et accompagnant les services et les paroisses dans le déploiement de leurs projets spécifiques et de leur communication. Il participe pleinement à la communion du diocèse à travers sa mission.

Enjeux