Pèlerinage de Chartres: célébration de la Messe de la Pentecôte

Partis ce matin du bivouac de Choisel, les pèlerins sont arrivés aux Courlis, où la messe de la Pentecôte est traditionnellement célébrée. Les pèlerins repartent ensuite en direction du bivouac de Gas en passant par Batonceau et Emancé, qui à la sortie de la forêt de Rambouillet.

Un attachement à la messe traditionnelle et à la doctrine de l’Église

Dans son homélie, l’abbé Raffray (IBP), a rappelé que « notre attachement à la messe de toujours et à la doctrine immuable de l’Église est total et il est radical parce que c’est le meilleur service, le plus grand signe d’AMOUR que nous pouvons rendre au monde et à l’Église ! ».