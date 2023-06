Bretagne : un prêtre ordonné à St Brieuc, 3 à Rennes

Le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier (22) annonce l’ordination sacerdotale de Pierre-Emmanuel Doré, formé au séminaire de Rennes.

“Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, ordonnera prêtre Pierre-Emmanuel Doré dimanche 25 juin à 15h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc. Ses parents, le diocèse de Saint-Brieuc,les paroisses de Notre-Dame de la Mer et d’Étables-sur-Mer, le séminaire Saint-Yves de Rennes et son équipe d’accompagnement, vous invitent à participer ou à vous unir par la prière à la messe d’ordination. La célébration d’ordination presbytérale sera retransmise en direct sur RCF Côtes d’Armor : Saint-Brieuc 100.6 / Guingamp 98.8 / Lannion 102.1 / En ligne sur www.rcf.fr

« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite » – Jean 15,11

Premières messes présidées par Pierre-Emmanuel Doré :



– Samedi 1er juillet 2023 en l’église Saint-Pierre de Plaintel à 18h00

en l’église Saint-Pierre de Plaintel à 18h00 – Dimanche 2 juillet 2023 en l’église Saint-Pierre de Pordic à 10h30

en l’église Saint-Pierre de Pordic à 10h30 – Dimanche 9 juillet 2023 en l’église Saint-Ké de Saint-Quay-Portrieux à 10h30

Le diocèse met en ligne une présentation du futur prêtre :

“Dimanche 16 octobre 2022, Pierre-Emmanuel Doré a été ordonné diacre en vue du ministère presbytéral en l’église Saint-Pierre de Pordic. Emmanuel Doré est actuellement en formation au séminaire Saint-Yves de Rennes, et en insertion pastorale sur les paroisses Notre-Dame de la Mer et d’Étables-sur-Mer. Son équipe d’accompagnement avait pris la parole durant la célébration à l’invitation de Mgr Denis Moutel : « Né en décembre 1985, Pierre-Emmnauel a grandi à Dol-de-Bretagne au sein d’une famille bien insérée dans la vie paroissiale. Il entend très jeune l’appel à devenir prêtre. […] Membre du groupe des servants d’autel, puis du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), sa croissance dans la foi est paisible. Après le bac, Pierre-Emmanuel entre en classe préparatoire au lycée Saint-Charles de Saint-Brieuc, puis en école d’ingénieur à Brest. […]

C’est en 2016 que Pierre-Emmanuel ose faire le pas de l’entrée en propédeutique à Saint-Pern, puis au Séminaire Saint-Yves à Rennes. Pendant les années de sa formation, la communauté du Séminaire mais aussi la paroisse de Lannion, puis celles de Pleudihen, de Plérin et de Pordic, nous avons pu apprécier son souci du travail bien fait et l’attention qu’il porte à la qualité de la vie fraternelle. Nous avons pu aussi remarquer la profondeur de son ancrage dans la prière et son goût pour l’exploration des chemins de la Parole de Dieu. »

Le diocèse de Rennes quant à lui va ordonner trois prêtres le 25 juin : Loïc Brodin, Pierre le Theïs et Hubert Rime. Deux d’entre eux, d’après leur présentation sur le site du diocèse, sont proches de l’Emmanuel. Pierre le Theïs a été formé à Venasque.

A Nantes, deux prêtres seront ordonnés ce même dimanche 25 juin.