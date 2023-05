Le 28 mai, jour de la Pentecôte, “Terres de Mission” reçoit Frédéric Guillaud, philosophe et auteur de plusieurs ouvrages de théologie rationnelle et d’apologétique, dont, tout récemment : “Et si c’était vrai ?”. Cet ouvrage envisage les raisons de croire à la vérité de la foi chrétienne, avec une plume claire et plaisante. Puis, Guillaume de Thieulloy propose quelques pistes de lecture.

