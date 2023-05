Mgr François Touvet demande pardon, au nom de la communauté du Verbe de Vie et au nom de l’Église

Administrateur de la communauté du Verbe de Vie depuis l’annonce de sa dissolution le 25 juin 2022, l’évêque de Châlons-en-Champagne, Mgr François Touvet, a prononcé cette déclaration au cours d’un week-end organisé à l’abbaye d’Andecy pour les anciens membres de la communauté, qui sera officiellement dissoute le 30 juin 2023 :

Au terme du pèlerinage de réparation que nous venons de vivre en ce saint jour de la Pentecôte, nous voici rassemblés sur le parvis de la basilique Notre-Dame de L’Épine, nous, membres actuels et anciens, et amis de la communauté du Verbe de Vie. Si nous avons pu rendre grâce hier pour les bienfaits reçus, les conversions, la découverte de l’Évangile ou de l’Eucharistie, l’élan missionnaire, les vocations, il nous faut ce soir prononcer courageusement et humblement une parole lucide sur les faits douloureux qui ont provoqué la décision de la dissolution, malgré tous les efforts entrepris par les derniers responsables depuis 2013 pour assainir la situation.

Au nom de la communauté du Verbe de Vie, dont je suis l’administrateur depuis le 25 juin 2022, je fais acte de repentance publique au titre de la vérité due aux personnes victimes, meurtries à jamais dans leur chair et dans leur âme. La communauté du Verbe de Vie fait acte de repentance publique pour toutes les souffrances infligées en son sein depuis sa fondation en 1986. Je le sais, certains ne peuvent pas ou ne veulent pas y croire : pourtant beaucoup d’anciens communautaires demeurent gravement meurtris par les humiliations, les abus d’autorité, les violences psychologiques, les asservissements ou emprises spirituelles, les manipulations, la privation de vie familiale pour les enfants de communautaires, les calomnies et culpabilisations envers ceux qui osaient prendre la parole ou quitter la communauté, les complicités, les silences, etc.

En plus de cela, le prêtre de la Mission de France, aujourd’hui décédé, qui était le prédicateur, confesseur et accompagnateur officiel et obligatoire, a agressé sexuellement des personnes majeures et mineures, et même un couple ! 16 personnes victimes ont répondu à nos appels à témoins. Il le fit toujours dans le cadre de la confession ou de l’accompagnement spirituel. De plus, il a violé le secret sacramentel au profit de responsables de la communauté qui avaient donc accès à la conscience de certains communautaires. Une autre situation d’agression sexuelle, dont j’ai été informé tout récemment, est en cours de traitement ; il s’agirait d’un ancien membre de la communauté.

Je redis ma proximité à toutes ces personnes qui avaient fait confiance à la communauté du Verbe de Vie pour donner leur vie au Seigneur, et qui ont été trompées, trahies, blessées. Je les reconnais comme victimes d’un système déviant à bien des égards. Celles qui étaient encore en communauté en juin 2022 subissent aujourd’hui la double peine, la dissolution les contraignant à renoncer à leur vocation.

Je reconnais ici la responsabilité de la communauté du Verbe de Vie, de certains de ses membres et d’anciens responsables dans les dysfonctionnements ayant conduit à de telles souffrances.

Je reconnais ici les défaillances de l’Église et de l’épiscopat dans l’accompagnement de la communauté pendant ces 37 années.

J’ose exprimer une demande de pardon. Très marqué par tous les témoignages que j’ai reçus et entendus, j’ose demander, au nom de la communauté et au nom de l’Église, pardon au Seigneur pour le détournement de sa Parole et les blessures portées à la communion. La dette envers les personnes victimes est énorme : au nom de la communauté, j’ose leur demander humblement pardon. Avec détermination, la communauté poursuit le chemin de réparation, autant qu’il est possible. J’ai d’ailleurs procédé à des signalements auprès du Tribunal pénal canonique national d’une part, et auprès de la Procureure de la République de Châlons d’autre part. La parole de la Justice contribuera à ce processus de reconnaissance et de réparation. Nous restons en veille, toujours prêts à accueillir d’éventuels nouveaux témoignages : 07 85 48 79 25 et [email protected]

Avec toute l’Église, et selon les orientations de la CEF et de la CORREF, je redis mon engagement dans ce combat pour la vérité, en luttant résolument contre les abus de conscience, les abus spirituels et les violences et agressions sexuelles. Ce qui arrive à la communauté du Verbe de Vie doit aiguiser la vigilance de tous dans l’Église.

Que Dieu nous vienne en aide par la force de son Esprit, sous le regard de la Vierge Marie, Mère de l’Église, que nous célébrerons demain.

À L’Épine, le 28 mai 2023, en la solennité de la Pentecôte