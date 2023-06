Mgr Ballot prend ses fonctions à Strasbourg

Message de Mgr Ballot suite à sa nomination comme administrateur du diocèse de Strasbourg :

Mgr Luc Ravel, ayant présenté sa démission d’archevêque de Strasbourg au Saint-Père et au Président de la République qui l’ont acceptée, le pape François me demande d’assurer la mission d’administrateur apostolique de l’archidiocèse de Strasbourg dans l’attente de la nomination d’un successeur à Mgr Luc Ravel.

J’assurerai cette mission comme un service que peuvent se rendre des Églises-Sœurs, les diocèses de Strasbourg et de Metz étant très proches et sous le statut concordataire. Après avoir pris contact avec Mgr Luc Ravel, je rencontrerai, dans les jours qui viennent, les évêques auxiliaires Mgr Christian Kratz et Gilles Reithinger, le vicaire général le Père Jean- Luc Liénard, le collège des consulteurs, le chapitre-cathédral et le Conseil diocésain des Affaires Temporelles ainsi que les collaborateurs proches.

Avec les prêtres, premiers collaborateurs de l’évêque, ensemble répondons à ce que le Seigneur attend de chacun dans l’annonce de l’Évangile, habités tout particulièrement par l’attention et le souci des plus fragiles. En cette période de l’année pastorale où se vivent les confirmations, baptêmes, mariages, professions de foi j’ai une pensée et une prière pour les enfants, les jeunes et les familles. Qu’avec la présence de Marie, que nous avons plus particulièrement fêtée et priée durant ce mois de mai qui lui est traditionnellement consacré, soyons heureux d’être disciples du Christ et disciples missionnaires !

Va s’achever la neuvaine diocésaine à l’Esprit Saint. Je m’associe à la prière de tous les diocésains pour que l’Esprit de Pentecôte unisse toujours plus les cœurs.

Je me confie à la prière de chacun et de tous et particulièrement celle des communautés monastiques.

Au niveau du gouvernement du diocèse, les pouvoirs des vicaires généraux et épiscopaux cessent. Il appartiendra à l’administrateur apostolique de nommer éventuellement des délégués. Le conseil presbytéral de l’évêque est dissout : seul demeure le collège des consulteurs, composé de Messieurs les abbés Maurice Bahr, Dominique Kress, Jauffrey Walter, Christophe Willé, du Père Raphaël Duchon et du chanoine Xibaut, le dernier à s’être trouvé dans le collimateur de Mgr Ravel.

A la place qui leur revient, le Chapitre cathédral, le Collège des consulteurs et le Conseil des Affaires économiques assisteront l’administrateur apostolique dans le gouvernement du diocèse.

Le chanoine Jean-Luc Liénard continue de modérer la curie diocésaine, c’est-à-dire l’ensemble des services de l’archevêché (pastorale et administration). M. Xavier Steiner, économe diocésain et le chanoine Bernard Xibaut, chancelier, restent à leur poste.