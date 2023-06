Nomination de Mgr Olivier de Cagny évêque d’Evreux

Ce 2 juin, le Pape a nommé Mgr Olivier de Cagny nommé Evêque d’Evreux. Il succède à Mgr Christian Nourrichard qui a eu 75 ans le 24 mai.

Biographie de la CEF

Monseigneur Olivier de Cagny est né à Neuilly–sur–Seine le 13 décembre 1961. Il a grandi à Paris (paroisse Saint–Ferdinand des Ternes – Sainte–Thérèse de l’Enfant–Jésus) et a fait toute sa scolarité au Collège Sainte–Croix de Neuilly. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Paris le 27 juin 1992.

Prêtre étudiant pendant un an à Saint–Philippe du Roule, il obtient une maîtrise en théologie de la liturgie à l’Institut Catholique de Paris (1993). Il est nommé vicaire à la paroisse Saint–Denys du Saint–Sacrement de 1993 à 1999, et intervient dès 1994 dans la formation et l’encadrement des séminaristes du diocèse de Paris. Adjoint au service diocésain des vocations sacerdotales et religieuses entre 1999 et 2009, il est également, à partir de 2003, chapelain à Notre–Dame du Saint–Sacrement (jusqu’en 2009), aumônier du collège et lycée La Tour (jusqu’en 2008) ainsi que du collège et lycée Gerson (jusqu’en 2009). De 2009 à 2019, il est curé de la paroisse Saint–Louis–en–l’Île, enseignant à l’École Cathédrale et à la Faculté Notre–Dame (Collège des Bernardins), et directeur au Séminaire de Paris.

Depuis le 1er septembre 2019, Monseigneur Olivier de Cagny est nommé recteur du Séminaire de Paris. Le 8 décembre de la même année, il est installé chanoine titulaire du Chapitre de Notre–Dame de Paris.