Pourquoi vouloir utiliser une recette qui n’a pas fonctionné ?

Curé de la paroisse Saint-Eubert de Lille et ancien responsable des aumôneries étudiantes d’Ile-de-France, le père Benoist de Sinety écrit une tribune sur Aleteia à propos du pèlerinage de chrétienté à Chartres. Visiblement peu gêné par le principe de non-contradiction, il ne voit pas la relation de cause à effet dans sa propre analyse. Il écrit ainsi à propos du succès du pélé de Chartres :

L’abbé de Sinety n’a pas beaucoup de leçon à donner sur les fruits d’un pèlerinage alors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre pourquoi celui des étudiants a disparu faute de pèlerins. Peut-être que, justement, les jeunes demandent la forme extraordinaire et des prêtres virils, comme l’abbé Raffray ?

En tant que prêtre diocésain, qui célèbre régulièrement dans la même paroisse sous les deux formes liturgiques, je peux comprendre l’amertume du Père Sinety ; et je dois dire que j’apprécie son sens de l’analyse dans la plupart des articles qui paraissent dans Aléteia. Cependant, ici, je ne partage plus du tout son argumentation : ou est le problème, si une frange de l’Eglise, qui entend bien rester d’Eglise, mais qui est de plus en plus ostracisée par ses institutions elles-mêmes, ou est le problème, si, pour une fois, elle peut témoigner que sa particularité propre (la liturgie d’avant Vatican II) n’est pas un obstacle à exprimer sa foi, dans l’effort de la marche et dans la joie, dans le monde contemporain ?

“zones dangereuses, est une source d’inquiétude. “. Euh…. ses eglises qui se vident avec moyenne d’âge 70 ans ce nest pas ca qui l’inquiète? ? . La perte de foi non plus sans parler du salut des âmes ? Non ce qui est grave et “dangereux ” c’est des croyants fervents , jeunes et dynamiques qui aiment le latin et la beauté solennelle des célébrations car latin égale forcément pharisien et facho ?