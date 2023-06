Une étrange formation chez les congréganistes

Dans les formations insolites délivrées au sein d’une institution destinée à assurer des formations au sein d’un réseau d’écoles chrétiennes, on apprend grâce au compte Twitter d’« Unifoc » la présence d’une « mère d’élève transgenre » au sein de la formation « identité et genre, un défi anthropologique et éducatif majeur au sein de nos établissements »:

Table ronde pour réfléchir aux appuis que l’Institution propose, animée par Frère Olivier Migot.

– Une mère d’élève transgenre

– Un chef d’établissement

– Un adjoint de chef d’établissement

– Nathalie Tretiakow, adjointe du secrétaire général de l’@EnsCatho (en visio-conférence) pic.twitter.com/T6BAyJ8503 — unifoc (@urcec_unifoc) May 31, 2023

Mais on apprend aussi la présence d’un orateur « homosensible », déjà habitué des lieux, Jean-Michel Dunand, le fondateur de la « Communion Béthanie », qui intervient donc sur ce sujet qui lui est familier :