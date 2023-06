L’avenir du diocèse de Fréjus-Toulon dépend désormais du Vatican

C’est ce qu’a déclaré Mgr Antoine Hérouard, archevêque de Dijon, qui a rendu à Rome les conclusions de sa mission d’audit sur la gouvernance dans ce diocèse.

Après 110 auditions d’une heure chacune, 600 témoignages reçus par courriel et un rapport de plus de 20 kg de documents, il s’est rendu à Rome fin mai afin de rencontrer les responsables des deux dicastères des évêques et du clergé.

“Maintenant on attend la décision du pape”, a déclaré M. Hérouard.

Plusieurs hypothèses sont possibles sur l’avenir du diocèse :