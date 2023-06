Homofolie dans des paroisses italiennes

L’association italienne ProVita & Famiglia a pris connaissance du livret de la Veillée de prière contre l’homotransfobie qui s’est tenue à l’église Santa Maria della Passione de Milan le 26 mai dernier.

Dans ce livret, nous pouvons lire les intercessions suivantes adressées au Seigneur :

“Dieu de sagesse et de sollicitude, nous te prions pour tous ceux que tu appelles à partager avec toi le travail de transformation du monde afin que les filles et les garçons, les femmes et les hommes, les personnes non binaires puissent vivre, travailler et apprendre ensemble dans le respect et la dignité. Nous te prions pour les travailleurs de la santé et les travailleurs sociaux qui accompagnent les transformations des corps. Nous te prions pour les personnes qui s’occupent des communautés religieuses afin qu’elles valorisent les femmes, les hommes et les personnes queer”.

De plus, comme le raconte Toni Brandi, président de ProVita & Famiglia,

“lorsque certains cas d’homotransfobie ont été répertoriés, on a mentionné celui d’une religieuse qui avait exprimé son indignation face à deux filles qui s’embrassaient pour une séance photo”.

Le curé de Sainte-Marie-de-la-Passion soutient donc l’existence d’un sexe autre que masculin et féminin, il soutient le transsexualisme et il veut valoriser l’homosexualité. Trois aspects contraires à la doctrine catholique. Il juge également les actes de protection de la morale et de la foi comme des attitudes de discrimination injuste, condamnant ainsi un témoignage méritoire d’évangélisation.

ProVita & Famiglia a signalé l’évènement à l’archevêque Delpini qui, par l’intermédiaire du vicaire épiscopal, avait répondu que l’alarme était… “excessive et surestimée”.

Ces veillées, non pas contre des discriminations injustes mais en faveur de l’homosexualité et de la transsexualité, se multiplient dans les églises italiennes, sous le silence coupable des évêques. En voulant se livrer à une petite théorie du complot, on pourrait penser que ces initiatives sont destinées à préparer le terrain pour le prochain synode d’octobre, qui pourrait imiter le synode allemand qui, à partir de la condamnation des abus sexuels, a promu une véritable déviance sexuelle, ainsi que la tentative d’introduire les femmes dans l’ordre sacré et l’attaque contre le célibat sacerdotal.