Profond malaise entre le pape et les évêques italiens

Le 22 mai avait lieu la 77e assemblée plénière des évêques d’Italie, au Vatican rassemblant le pape François et les quelques 200 évêques qui composent la Conférence épiscopale italienne (CEI). Cette réunion à huis clos, du 22 au 25 mai, a connu une ambiance lourde, faite de reproches du Saint-Père, et de résistances par rapport au synode. Le pape a rappelé aux évêque qu’un changement de mentalité est nécessaire et leur a demandé d’adopter « un nouveau style », en référence au « chemin synodal », ainsi qu’à ne « jamais laisser tomber la charité ».

Dans son édition du 2 juin, le vaticaniste Filippo Di Giacomo livre sa version :

« Le pape François a en fait improvisé quelques réflexions que le secrétaire général de la CEI, Mgr Giuseppe Baturi, a résumées en soulignant “l’urgence d’un nouvel élan évangélisateur qui passe par un témoignage crédible”. »

Le pontife romain a littéralement « passé un savon » (sic) aux membres de la CEI, évoquant pêle-mêle leur « rapport malsain à l’argent », leur reprochant une « inaction » dans la gestion de certains séminaires jugés « excentriques et défectueux » et déplorant qu’on ne « tienne pas suffisamment compte » de ses exigences.

Le lendemain, le cardinal Matteo Zuppi – président de la CEI – présidait la séance. Il a souligné la nécessité de corriger les « excès de bureaucratie » existant au sein de l’épiscopat, se plaignant au passage de la « résistance » de nombreux prêtres diocésains par rapport au chemin synodal…

Le vaticaniste de La Repubblica souligne :