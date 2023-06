Évêque de La Rochelle et Saintes depuis 2016, Mgr Georges Colomb est visé par une enquête pour tentative de viol, selon La Vie.

Une enquête sur un évêque en exercice

Cette fois-ci, c’est un évêque en exercice et non plus émérite qui fait l’objet d’une procédure. Des violences auraient eu lieu aux Missions étrangères de Paris (MEP), société de vie apostolique missionnaire dont Mgr Colomb a été le supérieur dans le passé. Riposte catholique reviendra plus en détail sur cette affaire.