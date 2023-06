Une première Vierge consacrée pour le diocèse de Saint-Dié

Faute d’ordination sacerdotale à Saint-Dié (et dans un certain nombre de diocèses voisins) Mgr Berthet, évêque de Saint-Dié aura quand même le plaisir de consacrer la première Vierge consacrée du diocèse, Virginie Vorkaufer, le 25 juin à 10h.

“Dès les premiers siècles, des femmes étaient consacrées à Dieu par leur Évêque. Les vierges consacrées vivent « dans le monde sans être du monde ».

Elles menaient une vie de prière et de don aux autres tout en restant dans leur famille. C’est ainsi qu’en France, sainte Geneviève de Paris fut consacrée après son appel par saint Germain vers 440. Après le développement de la vie monastique puis des congrégations religieuses, les vierges consacrées dans le monde subsisteront parallèlement aux moniales mais deviendront de plus en plus rares. À la différence des ordres religieux, l’ordo virginum n’a ni règles ni structures communautaires.

Le concile Vatican II a donné un souffle nouveau à l’Ordre des vierges consacrées à travers le monde entier. Aujourd’hui en France, elles sont environ 500 et de plus en plus nombreuses dans divers pays de tous les continents.

Celles qui rejoignent l’Ordre des Vierges consacrées ont une vocation ancienne et nouvelle, dont la spécificité est l’engagement nuptial avec le Christ-Époux. La vierge consacrée est alors dite « épouse du Christ ». Le Catéchisme de l’Église catholique (CEC §922) rappelle que « dès les temps apostoliques, des vierges chrétiennes, appelées par le Seigneur à s’attacher à Lui sans partage dans une plus grande liberté de cœur, de corps et d’esprit, ont pris la décision, approuvée par l’Église, de vivre dans l’état de la virginité “à cause du Royaume des cieux” ».