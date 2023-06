Communauté Saint-Martin : 10 diacres et 7 prêtres ordonnés ces 23 et 24 juin

Alors que les ordinations diocésaines semblent fléchir cette année, y compris dans des diocèses plutôt prolifiques (Paris, Vannes…), et que celles de Toulon sont toujours bloquées, la Communauté Saint-Martin confirme son dynamisme avec 7 ordinations de prêtres et 10 ordinations de diacres prévues les 23 et 24 juin prochains.

Par ailleurs à Pâques 15 séminaristes de quatrième année ont été admis parmi les candidats aux ordres sacrés.